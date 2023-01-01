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N26

N26

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Вебсайт: n26.com

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N26 (відомий як номер 26 до липня 2016 року) — німецький необанк зі штаб-квартирою в Берліні, Німеччина. Наразі N26 пропонує свої послуги в різних державах-членах Єдиної зони платежів у євро (SEPA) і в Сполучених Штатах. Його діяльність у Сполученому Королівстві призупинена з квітня 2020 року через невизначеність, спричинену Brexit.

Вебсайт: n26.com

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