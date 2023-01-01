Національна метеорологічна служба (NWS) — це агентство федерального уряду Сполучених Штатів, якому доручено надавати прогноз погоди, попередження про небезпечну погоду та іншу продукцію, пов’язану з погодою, організаціям і громадськості з метою захисту, безпеки та загального інформації. Він є частиною відділення Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Міністерства торгівлі зі штаб-квартирою в Сільвер-Спрінг, штат Меріленд, у столичному районі Вашингтона. Агентство було відоме як Бюро погоди Сполучених Штатів з 1890 року, поки воно не прийняло свою нинішню назву в 1970 році. NWS виконує своє основне завдання через набір національних і регіональних центрів і 122 місцевих офісів прогнозу погоди (WFO). Оскільки NWS є агентством федерального уряду США, більшість його продуктів є загальнодоступними та доступними безкоштовно.

Вебсайт: weather.gov

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «National Weather Service». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.