WebCatalog

National Weather Service

National Weather Service

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: weather.gov

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «National Weather Service» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Національна метеорологічна служба (NWS) — це агентство федерального уряду Сполучених Штатів, якому доручено надавати прогноз погоди, попередження про небезпечну погоду та іншу продукцію, пов’язану з погодою, організаціям і громадськості з метою захисту, безпеки та загального інформації. Він є частиною відділення Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Міністерства торгівлі зі штаб-квартирою в Сільвер-Спрінг, штат Меріленд, у столичному районі Вашингтона. Агентство було відоме як Бюро погоди Сполучених Штатів з 1890 року, поки воно не прийняло свою нинішню назву в 1970 році. NWS виконує своє основне завдання через набір національних і регіональних центрів і 122 місцевих офісів прогнозу погоди (WFO). Оскільки NWS є агентством федерального уряду США, більшість його продуктів є загальнодоступними та доступними безкоштовно.

Вебсайт: weather.gov

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «National Weather Service». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

USPS

USPS

usps.com

FDA

FDA

fda.gov

PenFed

PenFed

penfed.org

National Car Rental

National Car Rental

nationalcar.com

National General

National General

natgenagency.com

GeoPlatform.gov

GeoPlatform.gov

geoplatform.gov

AlaskaUSA Federal Credit Union

AlaskaUSA Federal Credit Union

alaskausa.org

Yahoo Weather

Yahoo Weather

yahoo.com

Yandex Weather

Yandex Weather

yandex.com

The Weather Network

The Weather Network

theweathernetwork.com

Weather Underground

Weather Underground

wunderground.com

Kroger

Kroger

kroger.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності