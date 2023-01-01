Поштова служба Сполучених Штатів є незалежною агенцією виконавчої гілки федерального уряду Сполучених Штатів, відповідальною за надання поштових послуг у Сполучених Штатах, включаючи їх острівні території та асоційовані штати.

Вебсайт: usps.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «USPS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.