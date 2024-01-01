Council on Foreign Relations

Council on Foreign Relations

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Рада з міжнародних відносин (CFR) є незалежною безпартійною членською організацією, аналітичним центром і видавцем, який покликаний бути ресурсом для своїх членів, урядовців, керівників підприємств, журналістів, викладачів і студентів, громадських і релігійних лідерів та інших зацікавлених громадянам, щоб допомогти їм краще зрозуміти світ і вибір зовнішньої політики, з яким стикаються Сполучені Штати та інші країни. Заснована в 1921 році, CFR не займає інституційних позицій з питань політики.

Вебсайт: cfr.org

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