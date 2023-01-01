Paltalk — це власна служба групового відеочату, яка дозволяє користувачам спілкуватися за допомогою відео, Інтернет-чату або голосу. Він пропонує кімнати для чатів і можливість для користувачів створювати власну публічну віртуальну кімнату для чатів. Paltalk Desktop доступний для macOS і Windows, а Paltalk Video Chat App доступний для Android і iOS. У той час як базові послуги є безкоштовними, а основне програмне забезпечення можна завантажити безкоштовно, AVM Software, творці Paltalk, пропонують платне членство та платні оновлення до більш потужних версій. У 2013 році у Paltalk було 5,5 мільйонів унікальних користувачів. Інфографіка, створена компанією в 2015 році, показала, що кількість користувачів перевищила 100 мільйонів.

Вебсайт: paltalk.com

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