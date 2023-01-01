My5 (раніше Five Download, а пізніше Demand 5) — торгова марка послуг відео на замовлення, які пропонує Channel 5 у Великобританії. Послуга запрацювала 26 червня 2008 року. Як Five Download, служба пропонувала завантаження у форматі Windows Media Video імпортованих із США CSI, House та Grey's Anatomy. Окремі епізоди можна взяти напрокат, а деякі епізоди доступні за сім днів до їхнього показу на телебаченні. З червня 2008 року стало доступним більш різноманітний контент із програм Channel 5, із широким поширенням безкоштовного контенту, який пропонується протягом 30 днів після трансляції. У січні 2009 року Demand 5 почав пропонувати вміст у форматі Flash Video, дозволяючи користувачам з комп’ютерами Apple Macintosh отримувати доступ до свого вмісту.

Вебсайт: my5.tv

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