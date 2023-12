AMC є домом для деяких із найпопулярніших і відомих програм на телебаченні. Увійдіть у свого телевізійного провайдера та будьте в курсі останніх повних епізодів і додаткових відео з улюблених оригінальних серіалів AMC. Використовуйте свій iPhone або iPad для Airplay або транслюйте прямо на телевізор. Оригінальна програма AMC включає The Walking Dead — серіал з найвищим рейтингом в історії кабельного телебачення, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror та багато інших. Провайдери кабельного телебачення включають AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity і Verizon FiOS, серед багатьох інших. Абоненти AMC Premiere можуть насолоджуватися поточними сезонами шоу AMC – без реклами, на вимогу та доступними в додатку одночасно з доступністю телевізійних трансляцій у прямому ефірі. Користувачі, які підписалися на AMC Premiere, також отримують ранній доступ або доступ до повного сезону до вибраних шоу до виходу в ефір, а також спеціальний контент, як-от ексклюзивні розширені епізоди, бонусні сцени, крадіжки, неурізані фільми тощо. Усі серії сезону також доступні для завантаження для перегляду в автономному режимі на вашому iPhone або iPad для підписників AMC Premiere.

Вебсайт: amc.com

