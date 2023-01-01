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Tastemade

Tastemade

tastemade.com

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Наша місія — радувати, залучати та надихати вас за допомогою розповідей із реального життя та експертів-творців. Tastemade — ваше місце №1 для відзначеної нагородами їжі, подорожей, показів для дому та дизайну тощо! Дивіться Tastemade БЕЗКОШТОВНО на новому цілодобовому прямому каналі Tastemade і переглядайте сотні епізодів наших хітових шоу, включаючи доступ до поточних випусків Tastemade у той же день.

Вебсайт: tastemade.com

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