Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MATLAB Online» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

MATLAB Online забезпечує доступ до MATLAB з будь-якого стандартного веб-браузера, де б ви не мали доступу до Інтернету. MATLAB Online пропонує хмарне сховище та синхронізацію, а також співпрацю за допомогою обміну та публікації в Інтернеті, що робить його ідеальним для викладання, навчання та легкого доступу.

Вебсайт: mathworks.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MATLAB Online». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.