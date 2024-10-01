Альтернативи - MATLAB Online
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставл...
InfluxData
influxdata.com
База даних часових рядів з відкритим кодом InfluxDB, спеціально створена компанією InfluxData для моніторингу показників і подій, забезпечує видимість стеків, датчиків і систем у реальному часі. Використовуйте InfluxDB, щоб фіксувати, аналізувати та зберігати мільйони точок за секунду, відповідати в...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення ...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудов...
Clarify
clarify.io
Clarify дозволяє вам і вашій команді легко візуалізувати, досліджувати та ділитися знаннями про дані часових рядів. Допомагаємо вам щодня перетворювати дані на реальну цінність. Візуалізуючи ваші дані в одному інтуїтивно зрозумілому та привабливому інтерфейсі, Clarify робить дані доступними для всіх...
Avora
avora.com
Avora — це рішення AutoML для всіх. Цифровізація економіки пришвидшила темпи, з якими рухаються ринки, у зв’язку зі зростаючою потребою будь-якого учасника бізнесу приймати рішення та створювати стратегії на основі точних даних про ринок і ефективність. Avora допомагає організаціям, які займаються с...
Sedai
sedai.io
Sedai забезпечує оптимізацію витрат на хмару та налаштування продуктивності за допомогою штучного інтелекту, надаючи можливості командам DevOps і SRE максимізувати хмарну економію, покращити взаємодію з клієнтами та плавно масштабувати. За допомогою Sedai компанії можуть досягти безперервної оптиміз...
Ikigai
ikigailabs.io
Операційна платформа BI від Ikigai змінює спосіб прийняття бізнесом тактичних рішень. Зручний користувальницький інтерфейс користувача/UX дозволяє будь-кому вводити та готувати дані та проводити надійний аналіз на основі штучного інтелекту для досягнення своїх бізнес-цілей. DeepMatch об’єднує навіть...
Marple
marpledata.com
Marple — це веб-платформа аналізу даних часових рядів для команд інженерів. Компанія Marple приділяє особливу увагу даним датчиків, які надходять у результаті випробувань і вимірювань. Marple пропонує як керування даними, так і функції аналізу даних. Це особливо сильно у візуалізації великих наборів...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторов...
Anodot
anodot.com
Платформа розширеної аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критично важливі для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, пост...
Baresquare
baresquare.com
Ніколи не дозволяйте тупиковій кнопці знижувати коефіцієнт конверсії, втрачати відвідувачів через повільне завантаження сторінок або пропускати важливі показники. Орієнтована на дії аналітика Baresquare виявляє дрібні проблеми, перш ніж вони стануть великими проблемами, і висвітлює мікроінсайти, які...