MOSTLY AI

MOSTLY AI

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MOSTLY AI є піонером у створенні структурованих синтетичних даних. Це дозволяє будь-кому генерувати високоякісні синтетичні дані, схожі на виробничі, для розумнішого ШІ та розумнішого тестування. Групи синтетичних даних у компаніях зі списку Fortune 100 та інших можуть створювати, змінювати та ділитися наборами даних таким чином, щоб подолати етичні проблеми використання справжніх, анонімних або фіктивних даних. Синтетичні дані, створені штучним інтелектом, є конфіденційними, забезпечують скорочення часу отримання даних і впроваджують у виробництво більше моделей машинного навчання.
Категорії:
Business
Synthetic Data Software

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