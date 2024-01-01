Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MOSTLY AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MOSTLY AI є піонером у створенні структурованих синтетичних даних. Це дозволяє будь-кому генерувати високоякісні синтетичні дані, схожі на виробничі, для розумнішого ШІ та розумнішого тестування. Групи синтетичних даних у компаніях зі списку Fortune 100 та інших можуть створювати, змінювати та ділитися наборами даних таким чином, щоб подолати етичні проблеми використання справжніх, анонімних або фіктивних даних. Синтетичні дані, створені штучним інтелектом, є конфіденційними, забезпечують скорочення часу отримання даних і впроваджують у виробництво більше моделей машинного навчання.

Вебсайт: mostly.ai

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