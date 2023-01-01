WebCatalog
Botika

Botika

botika.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Botika» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Botika допомагає роздрібним торговцям модного одягу скоротити витрати на виготовлення фотографій і збільшити трафік за допомогою моделей, створених штучним інтелектом.

Вебсайт: botika.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Botika». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cryotos

Cryotos

cryotos.com

Photo AI

Photo AI

photoai.com

SuperBuzz

SuperBuzz

superbuzz.io

PromptChainer

PromptChainer

promptchainer.io

Helpful Crowd

Helpful Crowd

helpfulcrowd.com

Adaptify

Adaptify

aitemplates.ai

VisualHound

VisualHound

visualhound.com

GERU

GERU

geru.com

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

Total Party Planner

Total Party Planner

totalpartyplanner.com

OpenDoc AI

OpenDoc AI

opendoc.ai

Telepost

Telepost

telepost.me

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності