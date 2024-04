SiMa.ai™ is a machine learning company delivering the industry’s first software-centric purpose-built MLSoC™ platform. With push-button performance, we enable effortless ML deployment and scaling at the embedded edge by allowing customers to address any computer vision problem while achieving 10x better performance at the lowest power. Initially focused on computer vision applications, SiMa.ai is led by technologists and business veterans backed by a set of top investors committed to helping customers bring ML on their platforms.

Вебсайт: sima.ai

