SiMa.ai

SiMa.ai

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Вебсайт: sima.ai

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SiMa.ai™ is a machine learning company delivering the industry’s first software-centric purpose-built MLSoC™ platform. With push-button performance, we enable effortless ML deployment and scaling at the embedded edge by allowing customers to address any computer vision problem while achieving 10x better performance at the lowest power. Initially focused on computer vision applications, SiMa.ai is led by technologists and business veterans backed by a set of top investors committed to helping customers bring ML on their platforms.
Категорії:
Software Development
Machine Learning Software

Вебсайт: sima.ai

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

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Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

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Deep Block

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