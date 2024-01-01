Hopsworks — це спільна платформа ML із найвищою продуктивністю Feature Store для пакетних даних і даних у реальному часі. Створено навколо найдосконалішого та модульного сховища функцій у галузі, яке забезпечує бездоганну інтеграцію для існуючих конвеєрів і допомагає швидше доставляти моделі до виробництва. Що і чому? Магазин функцій — це платформа для керування функціями під час створення та розгортання моделей машинного навчання. Сховище функцій, як і Hopsworks, використовується для швидшої ітерації та швидшого розгортання моделей у виробництві. Це корисно для більш легкого масштабування та переміщення сценаріїв використання машинного навчання в режимі реального часу, а також підвищення продуктивності для команд обробки даних і ШІ. Інтеграція Як відкрита модульна платформа Hopsworks інтегрується з усіма основними інструментами в екосистемі Data Science і може бути розгорнута на всіх хмарних платформах як кероване рішення. Hopsworks — це платформа, орієнтована на Python, ваш існуючий код і конвеєр Python можна легко використовувати з Hopsworks, а в нашому корпоративному рішенні ви можете встановити власні бібліотеки або будь-який фреймворк, який ви бажаєте, і працювати в локальному середовищі Jupyter.

Вебсайт: hopsworks.ai

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