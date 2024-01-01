MLJAR

MLJAR

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: mljar.com

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MLJAR – видатні інструменти науки про дані mljar-supervised — це платформа машинного навчання, створена перш за все людиною. Це робить пошук і налаштування алгоритмів безболісними. Користувачам потрібно завантажити набір даних, вибрати вхідні та цільові атрибути, і mljar знайде найкращий відповідний алгоритм ML. MLJAR автоматизує процес конвеєрів машинного навчання. MERCURY — це найпростіший спосіб поділитися своїм блокнотом Python з людьми, які не мають знань. Додавши віджети до свого обчислювального блокнота, ви можете створити інтерактивний звіт, інформаційну панель, веб-додаток... і РОЗГОЛОШИТИ їх лише кількома клацаннями миші за допомогою MERCURY CLOUD.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: mljar.com

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