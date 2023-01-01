WebCatalog
Kognic

Kognic

kognic.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kognic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Найкраще у своєму класі рішення для об’єднання датчиків для ADAS/AD, яке використовується для дослідження, формування та пояснення наборів даних.

Вебсайт: kognic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kognic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Supervisely

Supervisely

supervisely.com

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Observable

Observable

observablehq.com

AUTO1.com

AUTO1.com

auto1.com

Chaupal

Chaupal

chaupal.tv

Explorit

Explorit

explorit.nl

Autoportal

Autoportal

autoportal.com

YoLink

YoLink

yosmart.com

AdRecover

AdRecover

adrecover.com

ME ServiceDesk

ME ServiceDesk

manageengine.com

ClickCease

ClickCease

clickcease.com

BeMob

BeMob

bemob.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності