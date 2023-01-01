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TinEye

TinEye

tineye.com

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TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання.

Вебсайт: tineye.com

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