Bigjpg – зображення з надвисокою роздільною здатністю для творів мистецтва в стилі аніме з використанням глибоких згорткових нейронних мереж без втрати якості. Фотографії також підтримуються.

Вебсайт: bigjpg.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bigjpg». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.