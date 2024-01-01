Anime AI

Anime AI

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Вебсайт: animeai.app

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Anime AI — це інструмент, створений для створення зображень у стилі аніме на основі штучного інтелекту. Він працює, беручи завантажене зображення та обробляючи його за допомогою фільтрів художнього стилю, що охоплює різні популярні аніме-серіали, такі як One Piece, Naruto та інші, ефективно перетворюючи оригінальне зображення на зображення, схоже на аніме. Користувачі можуть налаштувати перетворення за допомогою доступних варіантів стилю. Він пропонує генерацію до 100 зображень із покращеним штучним інтелектом, що відрізняються за власними стилями на основі вибору користувача. Щоб отримати найкращі результати, користувачі повинні дотримуватися конкретних вказівок: потрібне чітке кольорове портретне фото однієї людини з видимими деталями обличчя. Це інструмент, створений для ентузіастів аніме, які бажають бачити свої фотографії трансформованими в різних стилях мистецтва аніме. Окрім створення аніме-аватар, Anime AI також надає додаткові програми для створення зображень із текстових підказок. Цей інструмент є зручним для користувача, забезпечуючи доставку трансформованих зображень протягом кількох хвилин після ініціювання запиту.

Вебсайт: animeai.app

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