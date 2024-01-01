Owny — це фінансовий технологічний інструмент, який надає підприємствам комплексну платформу для управління капіталом і банківськими потребами. Він пропонує функції на основі штучного інтелекту для оптимізації процесів, пов’язаних з управлінням приватним капіталом, інвесторами та казначейством. Інструмент призначений для різних галузей, таких як стартапи, фонди прямих і венчурних інвестицій, нерухомість тощо. Для стартапів Owny дає змогу керувати SAFE (простою угодою щодо майбутнього капіталу) і конвертованими облігаціями за допомогою галузевих стандартних шаблонів. Він також пропонує інструменти штучного інтелекту для фондів, щоб використовувати існуючі та нові фонди, використовуючи як стандартні, так і спеціальні шаблони. Інструмент полегшує інвестиційну діяльність у сфері нерухомості, дозволяючи користувачам ділитися списками, обробляти контракти та керувати депозитами для приватних пропозицій нерухомості. Інвестори можуть скористатися перевагами приватної інформаційної панелі, яка надає спеціальні облікові записи, функції управління інвестиціями, перевірки тощо. Крім того, Owny покриває глобальні перекази платежів через свій модуль FX/ACH/Wire, який керує вихідними та вхідними платежами, пов’язаними з конкретними приватними пропозиціями. Інструмент також пропонує бек-офісні інструменти для звітування про транзакції, управління дотриманням вимог і спеціальних оновлень. Користувачі можуть відстежувати інтереси, продажі та запаси за допомогою інтерактивних інструментів аналізу даних. Owny дозволяє користувачам створювати та обмінюватися угодами для безперебійних процесів закриття, платежів, відшкодувань та інших договірних дій. Крім того, інструмент забезпечує постійну підтримку через спеціальну команду спеціалістів, забезпечуючи безперебійне обслуговування користувачів і зацікавлених сторін. Важливо зазначити, що Owny є фінансово-технологічною компанією, а не зареєстрованим брокером-дилером чи банком, і вона не надає юридичних, податкових чи інвестиційних консультацій. Платформа співпрацює з зареєстрованими інвестиційними консультантами, щоб пропонувати певні функції інвестування, і всі інвестиційні консультаційні послуги надаються цими сторонніми радниками. Користувачі повинні знати про можливу упередженість через партнерство під час розгляду інвестиційних варіантів. Інвестиції пов’язані з ризиком, і прогнозовані або гіпотетичні показники не повинні розглядатися як гарантії майбутніх інвестиційних результатів.

Вебсайт: owny.com

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