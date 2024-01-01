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Kantar Marketplace

Kantar Marketplace

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Вебсайт: kantarmarketplace.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kantar Marketplace – це автоматизована платформа для дослідження ринку, розроблена для професіоналів, маркетологів і агентств, які хочуть тестувати, вчитися та рухатися швидше. Платформа побудована на основі передового досвіду в галузі та перевірених методологій, що забезпечує результати за години, а не за дні. Він містить низку інструментів аналізу споживачів, включаючи опитування та дослідницькі рішення на основі ШІ. Наші найкращі в своєму класі інформаційні панелі аналітики дають вам можливість керувати переглядом, тож ви можете легко інтерпретувати свої результати. Порівняйте результати тестів або з нашими нормами. Платформа створена відповідно до ваших потреб, тож ви можете отримати потрібну підтримку для кожного проекту, вибираючи варіанти самообслуговування, самообслуговування під керівництвом та експертні послуги. Доступний на 70+ ринках по всьому світу.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: kantarmarketplace.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kantar Marketplace». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Qualtrics

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Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

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prolific.co

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userinterviews.com

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