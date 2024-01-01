Kantar Marketplace – це автоматизована платформа для дослідження ринку, розроблена для професіоналів, маркетологів і агентств, які хочуть тестувати, вчитися та рухатися швидше. Платформа побудована на основі передового досвіду в галузі та перевірених методологій, що забезпечує результати за години, а не за дні. Він містить низку інструментів аналізу споживачів, включаючи опитування та дослідницькі рішення на основі ШІ. Наші найкращі в своєму класі інформаційні панелі аналітики дають вам можливість керувати переглядом, тож ви можете легко інтерпретувати свої результати. Порівняйте результати тестів або з нашими нормами. Платформа створена відповідно до ваших потреб, тож ви можете отримати потрібну підтримку для кожного проекту, вибираючи варіанти самообслуговування, самообслуговування під керівництвом та експертні послуги. Доступний на 70+ ринках по всьому світу.

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Вебсайт: kantarmarketplace.com

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