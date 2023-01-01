Dealroom.co
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dealroom.co» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: dealroom.co
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dealroom.co». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
BetaKit
betakit.com
FreightWaves
freightwaves.com
InvestEngine
investengine.com
Built In
builtin.com
Clearwater Analytics
clearwateranalytics.com
Wellfound
wellfound.com
Netcapital
netcapital.com
Built In NYC
builtinnyc.com
BNamericas
bnamericas.com
Composer
composer.trade
Mindvalley
mindvalley.com
Harvard Business Review
hbr.org