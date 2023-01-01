Clearwater Analytics — це глобальне рішення SaaS для автоматизованого агрегування інвестиційних даних, звірки, обліку та звітності. Clearwater допомагає тисячам організацій максимально використовувати дані інвестиційного портфеля за допомогою хмарного програмного забезпечення та клієнтоорієнтованого обслуговування. Щодня професіонали з інвестицій у всьому світі довіряють Clearwater надання своєчасних перевірених інвестиційних даних і детальної звітності.

Вебсайт: clearwateranalytics.com

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