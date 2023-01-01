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Clearwater Analytics

Clearwater Analytics

clearwateranalytics.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Clearwater Analytics — це глобальне рішення SaaS для автоматизованого агрегування інвестиційних даних, звірки, обліку та звітності. Clearwater допомагає тисячам організацій максимально використовувати дані інвестиційного портфеля за допомогою хмарного програмного забезпечення та клієнтоорієнтованого обслуговування. Щодня професіонали з інвестицій у всьому світі довіряють Clearwater надання своєчасних перевірених інвестиційних даних і детальної звітності.

Вебсайт: clearwateranalytics.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Clearwater Analytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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