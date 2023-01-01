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Bloomberg Tax

Bloomberg Tax

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Вебсайт: pro.bloombergtax.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Впевнено керуйте своїми повсякденними справами за допомогою Bloomberg Tax – набору податкових досліджень і програмних рішень, які включають комплексну глобальну податкову аналітику та потужне програмне забезпечення для розрахунків, яке дає змогу отримувати своєчасну, точну та глибоку інформацію, необхідну для планування та відповідати з довірою.

Вебсайт: pro.bloombergtax.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bloomberg Tax». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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