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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Впевнено керуйте своїми повсякденними справами за допомогою Bloomberg Tax – набору податкових досліджень і програмних рішень, які включають комплексну глобальну податкову аналітику та потужне програмне забезпечення для розрахунків, яке дає змогу отримувати своєчасну, точну та глибоку інформацію, необхідну для планування та відповідати з довірою.

Вебсайт: pro.bloombergtax.com

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