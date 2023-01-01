WebCatalog
Projects Online

Projects Online

projects.onl

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Projects Online» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Організуйте свої проекти, етапи та платежі. Хмарне програмне забезпечення для керування проектами для технічних та інженерних команд. Отримуйте сповіщення щоразу, коли наближається певний етап або платіж. Переглядайте всі свої проекти та платежі в одній діаграмі Ганта або в уніфікованому календарі.

Вебсайт: projects.onl

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Projects Online». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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