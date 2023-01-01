Простий у користуванні інструмент управління проектами/програмами на базі SaaS на основі хмари для керування завданнями, планування попиту, створення діаграм Ганта та звітування.

Вебсайт: viewpath.com

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