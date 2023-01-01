WebCatalog
Viewpath

Viewpath

viewpath.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Viewpath» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Простий у користуванні інструмент управління проектами/програмами на базі SaaS на основі хмари для керування завданнями, планування попиту, створення діаграм Ганта та звітування.

Вебсайт: viewpath.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Viewpath». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

AceProject

AceProject

aceproject.com

Ignitur

Ignitur

ignitur.com

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

Get Things Done

Get Things Done

getthingsdone.io

Flowpot

Flowpot

flowpot.com

Taskulu

Taskulu

taskulu.com

Intervals

Intervals

myintervals.com

Bugcutter

Bugcutter

bugcutter.com

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Tom’s Planner

Tom’s Planner

tomsplanner.com

Costimize

Costimize

costimize.io

Scrum Time

Scrum Time

en.scrum-time.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності