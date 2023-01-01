Діаграми Ганта легко, швидко та без зусиль. Коли планування проекту в електронних таблицях – це хаос, а модне програмне забезпечення для керування проектами – надмірність, спробуйте Tom’s Planner.

Вебсайт: tomsplanner.com

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