OfficeTimer — це 100% безкоштовне програмне забезпечення для відстеження часу та безкоштовне програмне забезпечення для відстеження витрат і доходів проекту. Ви можете керувати всіма своїми проектами, завданнями, розкладом, витратами, оплатою, відвідуваністю, відпустками, нагадуваннями та багатьом іншим за допомогою OfficeTimer. Має програми для Android та iOS.

Вебсайт: officetimer.com

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