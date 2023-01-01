1time — це онлайн-система відстеження робочого часу для компаній, що надають професійні послуги. Це зменшить неоплачуваний час у вашій компанії. Кожен співробітник отримує нагадування про облік свого часу – нікому не потрібно мікрокерувати заповненням табелів

Вебсайт: 1timetracking.com

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