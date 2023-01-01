Agendrix — це просте у використанні онлайнове програмне забезпечення для планування персоналу та годинника, яке спрощує планування, табелі та годинник для працівників.

Вебсайт: agendrix.com

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