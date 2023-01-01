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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Planday — це потужне, але просте у використанні програмне забезпечення для онлайн-планування співробітників. Створюйте графік співробітника швидше з Planday. Підпишіться на безкоштовну пробну версію вже сьогодні!

Вебсайт: planday.com

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