Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sling» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sling — це безкоштовне та просте у використанні програмне забезпечення для планування та планування змін, яке допомагає вашому бізнесу керувати змінами та спілкуватися з працівниками.

Вебсайт: getsling.com

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