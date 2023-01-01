WebCatalog
Sling

Sling

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: getsling.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sling» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sling — це безкоштовне та просте у використанні програмне забезпечення для планування та планування змін, яке допомагає вашому бізнесу керувати змінами та спілкуватися з працівниками.

Вебсайт: getsling.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sling». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Humanity

Humanity

humanity.com

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

ShiftPro

ShiftPro

shiftpro.io

Planday

Planday

planday.com

Shiftboard SchedulePro

Shiftboard SchedulePro

scheduleproweb.com

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Deputy

Deputy

deputy.com

Evolia

Evolia

evolia.com

Setmore

Setmore

setmore.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності