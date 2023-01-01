Керуйте своїми співробітниками за допомогою одного рішення. Спілкуйтеся, керуйте та навчайте своїх співробітників за допомогою універсальної корпоративної програми Connecteam. Простий у використанні, легкий у налаштуванні та легкому масштабуванні.

Вебсайт: connecteam.com

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