WebCatalog
Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Connecteam» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Керуйте своїми співробітниками за допомогою одного рішення. Спілкуйтеся, керуйте та навчайте своїх співробітників за допомогою універсальної корпоративної програми Connecteam. Простий у використанні, легкий у налаштуванні та легкому масштабуванні.

Вебсайт: connecteam.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Connecteam». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Konverse

Konverse

konverse.com

Sling

Sling

getsling.com

Udhaar Book

Udhaar Book

udhaar.pk

Onboard.io

Onboard.io

onboard.io

Workguru.io

Workguru.io

workguru.io

MyUCSDHealth

MyUCSDHealth

myucsdchart.ucsd.edu

RentRedi

RentRedi

rentredi.com

Vyke

Vyke

vyke.com

Whale

Whale

usewhale.io

Financial Cents

Financial Cents

financial-cents.com

ITEMS People

ITEMS People

items-people.com

DoneDone

DoneDone

donedone.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності