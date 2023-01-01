Використовуйте програму MyUCSDHealth, щоб керувати інформацією про своє здоров’я та спілкуватися з лікарем на своїх мобільних пристроях.

Вебсайт: myucsdchart.ucsd.edu

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