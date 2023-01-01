Kisi — це просте у використанні хмарне програмне забезпечення для керування доступом до ваших дверей. Для фізичного доступу скористайтеся мобільним додатком на смартфоні або безпечними значками, щоб розблокувати та відкрити двері

Вебсайт: getkisi.com

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