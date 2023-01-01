WebCatalog
Kisi

Kisi

getkisi.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kisi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Kisi — це просте у використанні хмарне програмне забезпечення для керування доступом до ваших дверей. Для фізичного доступу скористайтеся мобільним додатком на смартфоні або безпечними значками, щоб розблокувати та відкрити двері

Вебсайт: getkisi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kisi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

SPORTRICK

SPORTRICK

sportrick.com

RentRedi

RentRedi

rentredi.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

FluffyChat

FluffyChat

fluffychat.im

Verkada

Verkada

verkada.com

eSUB

eSUB

esub.com

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

Fusion Web Clinic

Fusion Web Clinic

fusionwebclinic.com

Abacus

Abacus

abacus.co

StrongDM

StrongDM

strongdm.com

SortMyBooks

SortMyBooks

sortmybooksonline.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності