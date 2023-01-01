ShiftPro — це платформа управління змінами для вашого бізнесу. Він надає вам уніфіковану платформу для всіх ваших потреб у плануванні змін – від визначення годин зміни до автоматизації ротації змін.

Вебсайт: shiftpro.io

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