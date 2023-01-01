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Zoho Workerly

Zoho Workerly

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Вебсайт: zoho.com

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Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.

Вебсайт: zoho.com

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