Бізнес-програмне забезпечення для ландшафтного дизайну – керування клієнтами (CRM), створення оцінок, створення рахунків-фактур, рахунки-фактури електронною поштою, відстеження обладнання, планування завдань, керування витратами, відстеження платежів, відстеження хімічних застосувань, керування працівниками, виставлення рахунків, вимірювання розмірів ділянок за допомогою супутникових зображень, прибирання снігу, Прибирання снігу, годинник, табелі обліку робочого часу, час прибуття/виходу тощо... І це безкоштовно!

Вебсайт: yardbook.com

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