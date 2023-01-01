WebCatalog
Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bubbles» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Виключіть 38% зустрічей за допомогою швидкого перегляду відео вперед-назад і розумних нагадувань. Діліться чітким відгуком за допомогою анотацій запису екрана на основі часу.

Вебсайт: usebubbles.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bubbles». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

asciinema

asciinema

asciinema.org

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

Claap

Claap

claap.io

Airgram

Airgram

airgram.io

Whereby

Whereby

whereby.com

Stork

Stork

stork.ai

CloudApp

CloudApp

getcloudapp.com

Katch

Katch

gokatch.ai

1Time

1Time

1timetracking.com

Microsoft Stream

Microsoft Stream

microsoft.com

Blogcast

Blogcast

blogcast.host

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності