Усуньте туди-сюди планування зустрічей. Призначайте зустрічі швидше та забудьте про зворотні листи. Ваш календар залишається заповненим, а ви залишаєтесь продуктивними.

Вебсайт: koalendar.com

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