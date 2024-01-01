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RapidUsertests

RapidUsertests

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: rapidusertests.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen recording technology, a hand-picked panel of test users, and a test creation process designed by usability experts, insightful usability tests can now be conducted quickly, pragmatically and cost-effectively.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: rapidusertests.com

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Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Prolific

prolific.co

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PrepAI

PrepAI

prepai.io

Color Hunt

Color Hunt

colorhunt.co

References.net

References.net

references.net

Offers.com

Offers.com

offers.com

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