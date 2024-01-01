Альтернативи - RapidUsertests

UX Metrics

uxmetrics.com

У UX Metrics ми прагнемо зробити онлайн-інструменти дослідження користувачів доступними для всіх. Наша зручна платформа створена як найпростіший на ринку інструмент для сортування карток і тестування дерева без шкоди для потужних функцій. Незалежно від того, чи є ви дослідником UX, дизайнером, менед...