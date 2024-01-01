Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Baymard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Інститут Беймарда надає вам понад 130 000 годин широкомасштабних досліджень UX – з’ясовуючи, які дизайни спричиняють проблеми з юзабіліті, як створити «сучасний» досвід користувача та як ефективність UX порівнюється з провідними сайтами галузі. Дослідження публікуються у вигляді статей, тестів, тематичних досліджень UX, покрокових інструкцій щодо дизайну сторінок у великому каталозі досліджень Baymard Premium. Дослідження Беймарда використовують понад 3000 компаній електронної комерції, дослідників і UX-дизайнерів із понад 80 країн і охоплюють 71% усіх компаній електронної комерції зі списку Fortune 500 (включно з Google, Home Depot, Etsy, Nike тощо). )

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Вебсайт: baymard.com

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