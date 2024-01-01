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UX Metrics

UX Metrics

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Вебсайт: uxmetrics.com

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У UX Metrics ми прагнемо зробити онлайн-інструменти дослідження користувачів доступними для всіх. Наша зручна платформа створена як найпростіший на ринку інструмент для сортування карток і тестування дерева без шкоди для потужних функцій. Незалежно від того, чи є ви дослідником UX, дизайнером, менеджером із продуктів або просто захоплені розумінням поведінки користувачів, UX Metrics для вас. Нас відрізняє наше прагнення до простоти та доступності. Ми вважаємо, що дослідження користувачів не повинно бути складним або дорогим. З UX Metrics вам не потрібно бути досвідченим дослідником UX, щоб проводити дослідження та отримувати чіткі результати. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і покрокові інструкції гарантують, що навіть новачки зможуть легко орієнтуватися в процесі. Але нехай вас не вводить в оману наш зручний підхід – UX Metrics — це потужний інструмент, який також підходить для досвідчених дослідників. Досвідчені професіонали можуть використовувати наші розширені функції для точного налаштування своїх досліджень і глибшого вивчення інформації користувачів. Завдяки нашому комплексному аналізу та візуалізаціям ви можете впевнено давати рекомендації на основі даних і приймати ефективні дизайнерські рішення. Ми розуміємо важливість доступності, особливо для невеликих команд і стартапів. Ось чому UX Metrics пропонує тарифні плани, які не зруйнують банк. Ви можете отримати доступ до всіх основних функцій і користуватися перевагами нашої платформи, не витрачаючи свій бюджет. Тож незалежно від того, чи ви тільки починаєте досліджувати користувачів чи маєте багаторічний досвід за плечима, UX Metrics тут, щоб підтримати вас. Проводьте дослідження, отримуйте чіткі результати та з легкістю робіть впевнені рекомендації. Приєднуйтесь до нас сьогодні та розкрийте всю потужність розуміння користувачів за допомогою найпростішого та найдоступнішого інструменту онлайн-сортування карток і тестування дерева – UX Metrics.

Категорії:

Software Development
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: uxmetrics.com

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