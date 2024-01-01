Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tobii UX Explore» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Tobii UX Explore offers quick and easy-to-understand insights about your user experience by letting you see through the eyes of your users. With our UX testing platform, you’ll access a first-person perspective of user attention, with accurate gaze visualizations, using just the user’s smartphone. Whether improving your e-commerce experience or conducting prototype testing, discover where your design causes unnecessary workload and confusion and make agile adjustments to your user experience.

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Вебсайт: tobii.com

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