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Tobii UX Explore

Tobii UX Explore

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Вебсайт: tobii.com

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Tobii UX Explore offers quick and easy-to-understand insights about your user experience by letting you see through the eyes of your users. With our UX testing platform, you’ll access a first-person perspective of user attention, with accurate gaze visualizations, using just the user’s smartphone. Whether improving your e-commerce experience or conducting prototype testing, discover where your design causes unnecessary workload and confusion and make agile adjustments to your user experience.

Категорії:

Software Development
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: tobii.com

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Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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userpeek.com

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