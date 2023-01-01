Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Testeum» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Improve User Retention, UX and usability from your web or mobile app. Get user testing from a global network of passionate crowdtesters. Optimize your web or mobile app for flawless performance.

Вебсайт: testeum.com

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