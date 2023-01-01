Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Loadster» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Loadster — це хмарне гібридне рішення для тестування навантаження для високопродуктивних веб-сайтів і програм. Виконайте навантажувальні тести на своїх сайтах, щоб знайти вузькі місця, підвищити стабільність і оптимізувати роботу користувачів.

Вебсайт: loadster.app

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