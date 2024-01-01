WebCatalog

UserPeek

UserPeek

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: userpeek.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UserPeek» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

UserPeek постає як потужний інструмент для проведення дистанційних тестів на зручність використання, забезпечуючи платформу, яка записує справжній досвід користувача з різними продуктами. Цей інтуїтивно зрозумілий інструмент дає нефільтроване уявлення про шлях користувача, що стає ще ефективнішим завдяки розширеним можливостям додавання тегів і анотацій, спрощуючи та прискорюючи оцінювання UX. Однією з визначних особливостей UserPeek є різноманітна та всеосяжна панель тестувальників, ретельно підібрана для відображення широкого спектру цільових демографічних груп. Це дозволяє отримати повне розуміння поведінки та вподобань користувачів. Для оптимізації ефективності тестування користувача UserPeek включає функцію автоматичної транскрипції мовлення в текст, що дозволяє негайно зрозуміти відгук користувача. Унікальна функція Highlight Reel UserPeek дозволяє користувачам створювати переконливі презентації з ключовими фрагментами з відеороликів тестування користувача, таким чином сприяючи стислому та ефектному представленню важливих взаємодій і спостережень користувача. UserPeek є багатогранним інструментом, ідеальним для різних відділів, включаючи дизайн і маркетинг. Він сприяє швидкому прийняттю рішень і надає цінні дані для вдосконалення продуктів завдяки ефективній методології збору й аналізу даних. Будучи значним гравцем у сфері віддаленого тестування користувачів, UserPeek революціонізує спосіб, у який компанії розуміють і задовольняють потреби своїх користувачів

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: userpeek.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UserPeek». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Вам також може сподобатися

UserQ - Researcher

UserQ - Researcher

userq.com

UserQ - Tester

UserQ - Tester

userq.com

Userbrain

Userbrain

userbrain.com

Binomo

Binomo

binomo.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Tobii UX Explore

Tobii UX Explore

tobii.com

methinks

methinks

methinks.io

UserBob

UserBob

userbob.com

testRigor

testRigor

testrigor.com

Useberry

Useberry

useberry.com

Chrome Remote Deskto‪p

Chrome Remote Deskto‪p

google.com

Nuclino

Nuclino

nuclino.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.