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UserBob

UserBob

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: userbob.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

UserBob — найдоступніший сервіс віддаленого тестування користувачів. UserBob залучатиме користувачів для випробування вашої програми чи веб-сайту та записуватиме скріншот їх досвіду. Перегляд цих відео допоможе вам зрозуміти, які зміни вам потрібно зробити, щоб задовольнити своїх користувачів і збільшити конверсію.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: userbob.com

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Альтернативи

UserTesting

UserTesting

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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