Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UserBob» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

UserBob — найдоступніший сервіс віддаленого тестування користувачів. UserBob залучатиме користувачів для випробування вашої програми чи веб-сайту та записуватиме скріншот їх досвіду. Перегляд цих відео допоможе вам зрозуміти, які зміни вам потрібно зробити, щоб задовольнити своїх користувачів і збільшити конверсію.

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Вебсайт: userbob.com

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