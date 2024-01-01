BEYABLE — це платформа SaaS, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам знаходити цифрові рішення для збільшення конверсій, маржі та досвіду користувачів, зосереджуючись на наявному трафіку веб-сайту. Завдяки ШІ та нашому автоматизованому аналізу шляху клієнта наші клієнти персоналізують вміст своїх сайтів. Ми використовуємо їхній поточний трафік, щоб оптимізувати їхні доходи без потреби в ІТ. Ви бажаєте легких у реалізації рішень. Ось чому BEYABLE — це набір незалежних модулів, які покладаються на єдиний спрощений тег (асинхронний). Платіть за те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. Веб-сайти, які використовують повний пакет BEYABLE, зазвичай отримують до 35% збільшення доходу та 10-кратне збільшення середньої рентабельності інвестицій.

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Вебсайт: beyable.com

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